Türkiye uçak ve helikopterleriyle orman yangınlarına hazır

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Orman yangınlarının sık yaşandığı Antalya'da görev yapacak olan Moldova'dan kiralanan yangın söndürme helikopteri yakından görüntülendi. Güver Uçurumu'ndaki noktasında hazır bekleyen helikopterde 2'si pilot teknisyenlerle birlikte 18 personel görev yapıyor. Bambisinde 2,5 ton su taşıyan helikopter, ekim ayının sonuna kadar bölgede görev yapacak. Öte yandan il genelinde 10 helikopterin kritik bölgelerde göreve hazır olacağı bildirildi.





"Ekiplerimizi hazır hale getirdik"

Antalya'da hazırlıkları yerinde inceleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2022 yılının mayıs ayının sonlarına geldiklerini ve orman yangınlarına karşı hazırlıkları tamamladıklarının altını çizdi. İlerleyen günlerde hava sıcaklığının yükseleceğine, nemin düşeceğine işaret eden Karacabey, "Bu durumu da dikkate alarak ekiplerimizi hazır hale getirdik. Tabii ki hava şartlarına göre biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, ancak önemli olan şey yangının çıkmamasıdır. Bu kapsamda vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık, köylerimizde eğitimleri de verdik. İnşallah bu yıl az yangınlı, hatta hiç yangının olmadığı bir sezon olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Hava araçları sayısında artış

Bu yıl helikopter sayısını 55'e, uçak sayısını 20'ye çıkardıklarını vurgulayan Karacabey, “Bu önemli bir güç, toplam hava araçlarımızın bir seferde atacakları su kapasitesini 300 tona yükselttik. Ayrıca bizim çalıştıracağımız, kiraladığımız hava araçlarına ilave olarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının bünyesinde bulunan hava araçlarında da bir rezerv güç oluşturduk. Bu çerçevede de 25 tane helikopter, 2 tane de uçak rezerv güç olarak ihtiyaç anında görev yapacak” dedi.





Karacabey, yeni sezonda çok değişik ülkelerden hava araçlarının bünyelerinde olacağını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak yerli gücün oluşturulması için hazırlık başlattıklarını aktaran Karacabey, “Uçak ve helikopter satın alınmasıyla ilgili süreç başladı. Şu anda ihaleleri devam ediyor. İnşallah kısa sürede sonuçlanacak” dedi.

"21 bin ekip hazır"

Çanakkale'den Hatay'a kadar olan orman varlığının yüzde 55 kısmını oluşturan bu bölgenin yangına daha hassas olduğunun altını çizen Karacabey, “Toplamda kara araçlarımızla birlikte 21 bin personelimizle yangın sezonuna hazırlıklarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.



İsa Akar - Ertuğrul Gün

