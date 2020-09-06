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Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile berabere kaldı

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile berabere kaldı
Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

17. dakikada sağ taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Mahmut arka direğe indirdi. Arka direkte Ozan Kabak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

19. dakikada Sırbistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Rajkovic kornere çeldi.

45. dakikada Çağlar'ın kaptırdığı topla Tadic buluşur buluşmaz pasıı Mitrovic'e aktardı. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mitrovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'e çarparak kornere gitti.

48. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

49. dakikada Kolarov'un Nazım Sangare'ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

89. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

 

75'Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı etkili vuruşta top yan ağlarda kalıyor.
Pozisyon69'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Dusan Tadic'in, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Nikola Milenkovic'in arka direkte yaptığı vuruşta top auta gidiyor.
Pozisyon67'Cengiz Ünder'in pasıyla topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Predrag Rajkovic topa hakim olmayı başarıyor.
Pozisyon65'Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nikola Milenkovic topu uzaklaştırmayı başarıyor.

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