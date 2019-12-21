Türkiye Ukraynalı turistlerin gözdesi

Muğla bölgesine gelen Ukraynalı turist sayısında da her geçen yıl artış yaşandığı açıklanırken, 2018 yılında 176 bin 871 olan sayının 2019 yılında 200 bin 784'e çıktığı hatırlatıldı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, “2019 çok hareketli, büyük dönüşümlere sahne olan bir yıl oldu. Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliğimiz giderek güçleniyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 380 bin olan Ukraynalı misafir sayımız, bu sene yüzde 12'lik bir artışla 1 milyon 560 bine çıktı. Turist sayısındaki artış ülkelerimizi ve insanlarımızı daha fazla yakınlaştırıyor" dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında önümüzdeki sene de yüzde 8-10 civarında artış beklendiğini belirten Büyükelçi Güldere, “Ukrayna ile iş birliğimiz genelde yaz turizmi üzerine, ama biz bunu çeşitlendirmeye yönelik çalışma içindeyiz. Sadece plaj turizmini değil, kültür, sağlık, spor, kış turizmini geliştirmek için de görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.

Hedef Dalaman bölgesine 130 Bin Ukraynalı turist

Toplantıya katılan Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Ataşesi Berat Yıldız ve YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Dalaman'a gelen Ukraynalı turist sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Ukrayna dost ve kardeş bir ülke. Önümüzdeki sene 130 bin Ukraynalı kardeşimizi bölgemizde ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Büyükelçi Yağmur Dereli'nin himaye ve desteği ile, Ukraynalı ressamlar arasında “Dalaman bölgesi manzaralı yağlı boya tablolar yarışması açıldığına da işaret eden Güvenç, “Yarışmaya katılan ressamlara ait tablolardan oluşan söz konusu sergi yıl boyunca havalimanında sergilenecek. Ayrıca, Ukraynalı gazetecileri bölgemizin tanıtımı için Dalaman'a davet ettik” dedi.

Bekir Tosun - Cihat Cura