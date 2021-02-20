Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 'Uzayda izi olmayanın, dünyada sözü olmaz'

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'daki temaslarını tamamladıktan sonra bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye'nin milli uzay programını açıklamasının, dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da heyecan uyandırdığını vurgulayan TUA Başkanı Yıldırım, “Bilindiği gibi Türkiye'nin Milli Uzay Programı 9 Şubat'ta açıklandı. Bu programın açıklamasının hemen ardından Azerbaycan'a gelmemizin sembolik bir manası var.

Biz bir olduğumuz için hep “iki millet, bir devlet” deriz, bunu biz biliyoruz ama artık öyle değil. Artık iç içeyiz, beraberiz. Böyle dünya çapında heyecan uyandıran bir programı ortaya koyuyoruz, bunun temaslarını da tekrar Azerbaycan'da başlatalım istedik" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile uzay programın hedeflerine ilişkin görüşmelerde bulunduğunu aktaran Başkan Yıldırım, "Bizim milli uzay programında büyük hedeflerimiz var, 10 hedefimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendi tarafından açıklandı. Önemli bir hamle yapıldı. Kardeş Azerbaycan'ın da (programda) nerelerde yer alabileceğini, hangi hedefler konusunda neler yapabileceğini konuştuk ve inşallah güzel netice de alacağımızı umuyoruz” dedi.

“Öncelikle de kardeşlerimiz yanımızda olsun istiyoruz”

Azerbaycan'dan başlayarak tüm Türkçe konuşan ülkelere bu hedefleri yaymak istediklerini dile getiren Yıldırım, “Azerbaycan'da gerçekten bir birikim var. Uydu işletmeciliği gibi konularda altyapı var, temel bilimlerde çok iyi bilim adamları var. Bunlardan Türkiye'nin, bu program çerçevesinde genel olarak yararlanması söz konusu. Biz uluslararası işbirliği olsun ve öncelikle de kardeşlerimizle olsun istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşbirliği konusunda ulusal tekliflere açık olduklarını kaydeden Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın dünyada büyük ilgi uyandırdığını söyledi. Yıldırım, birçok ülkenin programa katılmak istediğini belirterek, “Birçok ülke paydaş olmak istediğini söylüyor, kapımız kimseye kapalı değil. Biz zaten TUA olarak 20'ye yakın ülke ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, bunu devam ettireceğiz. Paydaş olmak isteyen ülkeler arasında Rusya, Amerika gibi Çin, Japonya gibi büyük ülkeler de var” ifadelerini kullandı.

“Uzayda olmayan ülkeler daha da fakirleşecek”

Yıldırım, uzay çalışmalarına çok para harcanacağına yönelik eleştirilere de değinerek, “Aklımıza gelen her şeyde uzay sistemlerini kullanıyoruz. Benim bir sözüm var, uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz. Bizim sloganımız bu. Uzayda olmayan ülkeler daha da fakirleşecek. Bu paraları şimdi harcamazsak ilerde çok daha fakir hale düşeceğiz ve maalesef başka ülkelere bağımlı hale geleceğiz. Bunu istemiyoruz, uzayda güçlü bir şekilde var olalım. Bu paraları, belli bir bütçede harcayalım ama bunlar kat-kat Türk ekonomilerine, Türkiye ve bu işe katılmış olan bütün ekonomilere kat kat geri dönecektir” dedi.

Kamil Nadirli