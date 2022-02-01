İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'yeşil ışık saçan meteor' açıklaması

Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'yeşil ışık saçan meteor' açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'yeşil ışık saçan meteor' açıklaması

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülenmesi hakkında açıklama yaptı.

TUA'dan yapılan açıklamada, “Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur. Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Birçok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur. Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi ışık yayar: sodyum (Na) atomları turuncu-sarı bir ışık verir, demir (Fe) atomları sarı bir ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum (Ca+) atomları, atmosferik nitrojen (N2) ve oksijen atomları (O) ve molekülleri kırmızı bir ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilirler.”



Huzeyfe Tarık Yaman
 

İLGİLİ HABER
İstanbul semalarından süzülen göktaşı kameralara yansıdı İstanbul semalarından süzülen göktaşı kameralara yansıdı
İLGİLİ HABER
İstanbul üzerinde görülen göktaşı, kameraya yansıdı İstanbul üzerinde görülen göktaşı, kameraya yansıdı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.