Türkiye ‘uzay çağının' malzemesi için JEC World'de yerini aldı

Havacılık, uzay, otomotiv, denizcilik, savunma, inşaat ve altyapı başta olmak üzere birçok sektörün girdisi olan kompozit malzemeler sektörünün en büyük fuarı JEC World 2023, Fransa'nın başkenti Paris'te dün başladı. Fuarda Türkiye'den 37 Türk şirketi, geleneksel malzemelere göre rakipsiz hafiflik ile güç-ağırlık oranı sunan kompozit sektöründeki yenilikçi ürünlerini dünya pazarına sergiliyor. Villepinte Exhibition Center'da gerçekleştirilen fuarın Türkiye milli katılımını İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenliyor. Bu amaçla oluşturulan milli katılım standında 17 firma yer alıyor. Ayrıca 20 firma da bireysel stantlarıyla katılıyor.

JEC World, global kompozit endüstrisini birleştiren dünyanın en büyük fuarı. Fuara hammadde tedarikçileri, kompozit yarı ve ara ürün üreticileri, kompozit nihai ürün üreticileri ve işleme teknolojileri sunan firmalar katılıyor.

“Türk kompozitinin dünya markası olma yolunda kabiliyetini JEC'te sergiliyoruz”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'nın önde gelen kompozit malzeme üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

Kompoziti ‘gelişmiş imalatın' kritik hammaddesi ve nihai ürünü olarak tanımlayan Avdagiç, “Kompozitler ‘gelişmiş üretimin' kritik hammaddesi. Dünyada talep çok hızlı yükseliyor. Daha hafif ama daha sağlam kompozitler Türk sanayisinin de geleceğini temsil ediyor. Türk kompozitinin dünya markası olma yolunda kabiliyetini JEC'te sergiliyoruz” dedi.

Avdagiç, uluslararası şirketlerin araştırmalarına göre küresel kompozit malzemeler pazarının 2022'de 93 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını kaydetti.

Pazarın 2030 yılında 151 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğüne işaret eden Avdagiç, Türkiye pazarına ilişkin ise şu bilgiyi verdi: “Türkiye, Avrupa kompozitler pazarının önemli bir ülkesi. Önemli bir avantajımız; kompozit hammaddelerin çoğunu Türkiye'de üretebiliyoruz. Bu da Türkiye'nin dünyadaki rekabet imkanlarını artırıyor. Türkiye'de kompozitler pazarı istikrarlı ve güçlü bir büyüme ile 2022'de 1.5 milyar euroya ulaştı. Orta ve büyük ölçekli 200'ün üzerinde, kısmen kompozit işiyle uğraşan da 800 civarında firmamız var. Bu firmalar 8 bin kişiyi istihdam ediyor.”

“Kompozitler yakıt verimliliğini ve performansı artırıyor”

Şekib Avdagiç, tüm dünyada kompozit malzemelere talep artışının birçok sebebi olduğunu belirterek, bunları şöyle sıraladı:

“Kompozit demek üretimde çok hafif, çok güçlü, çok verimli yani stratejik yeni ürünler demek. Kompozitler, ağırlığı azaltarak yakıt verimliliğini ve genel performansı artırma yeteneklerine sahip. Yüksek mukavemet ve elektrik iletkenliği gibi özelliklere sahip yüksek performanslı malzemelere talebin tüm dünyada arttığını görüyoruz.”

Kişi başı kompozit malzeme tüketiminin dünyada gelişme kriteri olarak kabul edildiğini belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Kişi başı kompozit tüketim miktarı incelendiğinde Türkiye, kompozit sektörü açısından önemli fırsatlara sahip. Dünyada 4 ile 10 kilogram arasında değişen kişi başı kompozit malzeme tüketimi Türkiye için 3.5 kilogram. Türkiye'de hem kişi başı kompozit tüketim potansiyeli hem de rekabetçi birim fiyatları önümüzdeki dönemlerde önemli bir avantajımız olacak.” diye konuştu.

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