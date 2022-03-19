Türkiye, uzaydaki gücünü Washington'a taşıyor

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük uydu fuarı Sattellite 2022'e bu yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türksat ve Profen firmaları ile birlikte katılarak çıkarma yapacak. Geçtiğimiz yıl hizmete giren Türksat 5A ve bu yıl hizmete girecek olan Türksat 5B başta olmak üzere 5'nci nesil uydularının gücü ile fuara katılacak Türksat, kendi üretimi olan PeycON anten ailesiyle fuarda boy gösterecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Yeni Nesil Elektrikli Haberleşme Uydusu, TÜRKSAT 6A ve GÖKTÜRK Yenileme uydu projeleriyle ABD'de görücüye çıkaracak. PROFEN, Nspector serisi spektrum analizörleri, PTA serisi taşınabilir anten ile XY kaideli anten sistemlerinin yanı sıra uydu yer istasyonları, veri merkezleri, sinyal işleme ve dağıtma gibi merkezlerin monitör, kontrol ve yönetimine olanak tanıyan “Visionic” gibi Ar-Ge ürünleri ile fuarda yer alacak.

Fuar 22 - 24 Mart tarihleri arasında

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2022 Fuarı 22-24 Mart tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek. Otuz yılı aşkın süredir uydu teknolojileri endüstrisinden üst düzey yöneticiler, mühendisler, hükümet yetkilileri ve ticari müşterileri bir araya getirerek sektörün sorunlarına ortak çözümler aranan etkinlikte bu yıl dijitalleşme ve yenilikçilik çağında endüstrinin geleceği ve yeni iş fırsatları tartışılacak. Sektörün en önemli oyuncularının yer alacağı fuarda Türkiye; uydu ve uydu sistemleri alanında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TÜRKSAT, ve PROFEN ile çıkartma yaparken geliştirdikleri çözümlerle trilyon dolar büyüklüğe sahip sektörden daha büyük pay almayı hedefliyor.

Türkiye'nin uydu ihracatçısı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii kabiliyetlerini sergileyecek

Yer Gözlem ve Keşif Uyduları, Haberleşme Uyduları projeleri ile sahip olduğu Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde uyduların ve milli sistemlerin test faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, milli uzay sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi ile tasarım verilerinin yanında test verilerinin de ülkede kalmasını sağlıyor. Türkiye'nin milli uzay programına katkı sunan ve geçtiğimiz yıl ilk uydu ihracatını gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin, 2024 yılında teslim edilecek bu uydusu Ka Band'da HTS olarak adlandırılan yüksek veri çıkış kapasitesine sahip olacak ve tümüyle elektrikli itki sistemi ile donatılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın GÖKTÜRK Yenileme Uydusu Geliştirme Projesi ile Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleme ihtiyacının karşılanmasında ana yüklenici olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye'nin Yerli Milli İlk Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A'dan edindiği kabiliyetleri de fuarda uluslararası katılımcıların beğenisine sunacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraki olan GSATCOM ile 2019 yılında geliştirmeye başladığı yüksek çıkış gücüne sahip, tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydu ailesine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

Kotil: “Tam bağımsız uzay ekosistemi için çalışıyoruz”

Satellite Show 2022 fuarı hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada “Havacılıkta olduğu gibi uzay sistemleri projelerinde de ülkemizin öncü şirketi olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Satellite Show 2022, dünya genelinde bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemizin bu alandaki geldiği son durumu dünya kamuoyuna aktarmak için önemli bir fırsat. Uzay alanında ülkemizin ihtiyaçlarını milli ve yerli imkanlarla karşılamanın ötesine geçerek, bu alanda ilk ihracatı 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdik. Ülkemiz artık havacılık ve uzay alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biri ve daha yeni başladık diyebiliriz. Uzay alanında gerçekleştireceğimiz daha çok projelerimiz var. Tam bağımsız havacılık ve uzay ekosistemi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Satellite Show 2022, dünya genelinde bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemizin bu alandaki geldiği son durumu dünya kamuoyuna aktarmak için önemli bir fırsat” dedi.

Türksat 5B Dünya'ya Açılıyor

Türksat, fuara hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON, TerrON ve AerON'un yarı sıra sırtta taşınabilir Manpack çözümü MicrON ile yerini alacak. Türksat, ayrıca geçen yıl hizmete giren beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve yine bu yıl yaz aylarında hizmete girecek olan Türkiye'nin en güçlü uydusu Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek. Program kapsamında Türksat, özellikle yerli ve milli olarak ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini ülke dışında gerçekleştireceği yeni projelerle sınırları aşmayı planlıyor.

Ertok: “Türksat, en güçlü ve güvenilir sağlayıcı”

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat'ın da uydu sektörü için en kalabalık ve en yüksek gelirli bölgede yer aldığına işaret ederek, Türksat'ın MENA ve Ortadoğu bölgesinde satcom çözümleri için en güçlü ve en güvenilir sağlayıcı olduğuna dikkat çekti. Ertok, “Yeni nesil GEO uyduları gelişen kapasiteleri ve yükselen kullanım ömürleri ile potansiyelleri artıyor. Su kapsamda Türkiye'nin yeni nesil haberleşme uydusu Türksat 5B'yi de yakın zamanda hizmete alacağız. 5B ile hem verilen hizmetler hem de uçtan uca iş modelleri artacak. Satellite 2022, bu kapsamda artan kapasitemizi ve gücümüzü sektörün önde gelenlerine ve kamuoyuna aktarmamız açısından büyük öneme sahip” dedi.

PROFEN, Yeni Nesil Anten Çözümleri, Visionic ve Nspector ile ABD'de

Uydu Haberleşme, Telekomünikasyon & Veri Merkezi, Savunma teknolojilerinde alanında lider firmalardan PROFEN, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek, milli imkanlarla geliştirilen sabit ve mobil X/Y ve Az/El Anten Sistemleri, Sabit ve Mobil Telemetri Yer İstasyonu çözümlerini sergileyecek. Uydu yer istasyonları ve veri merkezlerinin gözlem, kontrol ve yönetiminde kullanılan “Visionic” ürünün en yeni sürümüne de fuarda yer verecek olan PROFEN, PTA serisi Taşınabilir Antenler ve Gerçek Zamanlı Spektrum Analizörü “Nspector” ürünlerini de katılımcıların beğenisine sunacak.

Havuzlu: “Dünyayla rekabet edebilir durumdayız”

Satellİte 2022 hakkında açıklamalar yapan PROFEN CEO'su Önder Havuzlu, “Türkiye'nin uydu sistemleri ve yer istasyonları alanında milli üreticisi konumunda olan PROFEN olarak, milli imkanlarla geliştirdiğimiz anten sistemlerimizi, dünya çapında sektör öncülerinin bir araya geleceği Satellite 2022'de sergileyeceğiz. Tasarımından üretimine ve Ar-Ge süreçlerine kadar tamamen yerli mühendislikle geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle dünya ile rekabet edebilir bir konumdayız. Ülkemizin uzay ve havacılık alanındaki yetkinlikleri her geçen gün artıyor ve Türkiye bu noktada küresel bir oyuncuya dönüşüyor. Satellite 2022'de ülkemizin bu alanda öncü şirketleriyle birlikte Türkiye'yi temsil etmekten memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner

