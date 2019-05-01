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Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince Azerbaycan’da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2019" isimli ortak askeri tatbikat başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılan tatbikat başladı. Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemleri yer alacak ve atışlar gerçekleştiriliyor. “Mustafa Kemal Atatürk 2019" ismi verilen tatbikat 3 Mayıs'a kadar devam edecek. 

Kamil Nadirli

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