Türkiye ve Ermenistan, sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda uzlaştı

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları çerçevesinde düzenlenen toplantıların 4'üncüsü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Hotel Bristol'da gerçekleşti. Türk heyeti toplantıya Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç başkanlığında katılırken, Ermenistan heyetinin başında ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan yer aldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, müzakerelerde ilerleme kaydedildiği duyurulurken, her iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye ve Ermenistan sınırlarından hızlı geçişi konusunda anlaşmaya varıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Taraflar, sırasıyla Ermenistan ve Türkiye'yi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını mümkün olan en kısa sürede geçmelerinin sağlanması konusunda anlaştılar ve bu yönde gerekli süreçleri başlatmaya karar verdiler. Ermenistan ile Türkiye arasında direkt hava kargo taşımacılığının bir an önce hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata varılmış ve bu doğrultuda gerekli süreçlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, iki ülke arasında tam çözüm hedefine ulaşmak için atılabilecek diğer muhtemel somut adımlar da tartışıldı. Son olarak taraflar, uzlaşma sürecini ön koşulsuz olarak sürdürme konusunda anlaştıklarını bir kez daha vurguladılar" ifadeleri yer aldı.

Erhan Altıparmak - Mehmet Emin Avcı