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Türkiye ve Haiti arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ve Haiti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ve Haiti arasında 7 anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti ziyareti sırasında Türkiye ve Haiti arasında 7 anlaşma imzalandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaretinin ardından işbirliği imkanlarını ele almak ve anlaşmalar imzalamak üzere Haiti'ye geldi. Çavuşoğlu, başkent Port au Prince'de Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Devlet Başkanı Jovenel Moise ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Joseph görüşmenin ardından Türkiye ve Haiti arasında 7 anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşmalar arasında "Türkiye ile Haiti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması", "Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Dışişleri Bakanlıkları Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Haiti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Haiti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Türkiye ile Haiti arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye ile Haiti arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" bulunuyor.

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