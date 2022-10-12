İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması

Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması
Türkiye ve Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye ile Kazakistan arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kirişci, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin 4'üncü Toplantısı kapsamında; mevkidaşım Yerbol Karashukeev ile Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.