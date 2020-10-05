Türkiye ve NATO'dan ortak açıklama

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Biz bir müttefik olarak, diğer müttefiklerle olan meselelerimizi NATO'nun gündemine getirmemeye çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylardan sonra Türkiye olarak hem kendi çıkarlarımızı korumak hem de Kıbrıs Türklerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz müttefikler arasında bir kazanın yaşanmasını istemeyiz”

"NATO'nun Türkiye'ye vermesi gereken desteği gözden geçirdik. İdlib'de yaşanan olaylarda NATO'dan destek talebinde bulunmuştuk. Burada desteği bizden esirgediklerini gördük."

"Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz."

"Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin halklarını koruyacağız."

"Bugün Irak farklı sorunlarla karşı karşıya, kapasitesinin arttırılması gerekiyor."

"Terörle mücadelemizde NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler."

"Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Türkiye'nin elzem ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Sadece hava savunma sistemiyle ilgili değil. Müttefiklerin değişik gerekçelerle birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor."

"Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Ermenistan önce çatışma hattında hem askerlere hem sivillere saldırdı. Son günlerde sıkışan Ermenistan Bakü'ye yakın yerlere de füze yollamaya başladı. Bu esasen savaş suçudur. Azerbaycan ise kendi toprakları için mücadele ediyor. Herkesin, her şeyden önce Azerbaycan'a destek vermesi gerekiyor."

"Fransa, açıkça Ermenistan'a destek oldu. 30 yıldır maalesef Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda hiçbir somut öneri gelmiyor"

"(Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginlik hakkında) Herkesin güçlünün değil, haklının yanında olması gerekiyor. Azerbaycan tarafından talep olması şeklinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek vereceğimizi söyledik"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarından satır başları:

"NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır. Türkiye için desteklerini diğer müttefiklerimizde arttırma konusunda karar almışlardır. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir" dedi.

"Günümüzün en önemli sıkıntılarını bugün ele alma şansımız oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bu konuları görüşeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini alması bizler için sorun oluşturdu. Türkiye'nin S-400 konusunda alternatifler bulması için çağrı yaptık" dedi.

"(Dağlık Karabağ hakkında) Bütün taraflara; 'Çatışmaları biran evvel durdurmalılar' mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur" dedi.