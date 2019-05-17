Türkiye ve Rusya Çalışma Grubu ilk toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısı 16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İdlib konusu başta olmak üzere, son zamanlarda bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik için alınması gereken tedbirler, Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı.

Mevlüt Hasgül





