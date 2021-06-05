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Türkiye ve Rusya vatandaşları, 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek

Türkiye ve Rusya vatandaşları, 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek
Türkiye ve Rusya vatandaşları, 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek

Türkiye ve Rusya vatandaşlarının, 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebileceği duyuruldu.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Korona virüs Operasyonel Karargahı, epidemiyolojik koşulları istikrarlı olan bazı ülke vatandaşlarının ziyaret etmeleri için özel izin gerekliliğini kademeli olarak kaldırmaya yönelik kararın kabul edildiğini duyurdu. Alınan karara göre Rusya ve Türkiye vatandaşları, 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

Negatif PCR test sonucu, aşı belgesi veya iyileşmeye dair belge istenecek

Karargah, yabancıların belirtilen koşullar altında Azerbaycan topraklarını ziyaret edebileceklerini belitti. Buna göre 18 yaşından büyük yolcuların Covid-19'a karşı tamamen aşılandığı veya hastalığı atlatarak iyileştiği yönünde ilgili ülke tarafından düzenlenen resmi bir belgeyi (Covid pasaportu) ve uçuştan önce yapılan Covid-19 PCR testinin negatif sonucunu gösteren bir belge bulundurması gerekiyor.

18 yaş altındaki yolcuların ise uçuştan önce yalnızca Covid-19 PCR testinin negatif sonucunu içeren belgeyi bulundurmasının yeterli olduğu ifade edildi.

Kamil Nadirli
 

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