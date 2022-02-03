Türkiye ve Ukrayna arasında İleri Teknolojiler, Havacılık ve Uzay Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Ukrayna'da, iki ülke arasında İleri Teknolojiler, Havacılık ve Uzay Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalandı. Stratejik ortak olan Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayisi alanında gelişen ilişkiler farklı bir aşamaya geçerken, anlaşma ile Türk firmalarının ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında Ukrayna'da yapacakları yatırımlara özel teşvikler sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın imzaladığı anlaşma çerçevesinde teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında Ukrayna'ya yatırım yapacak Türk firmalarına önemli teşvikler sağlanacak, iki ülke arasındaki ortak çalışma alanları genişletilecek, üretim, bilimsel ve teknik potansiyelin verimli kullanılması için uygun koşullar oluşturulacak. Ayrıca Yüksek teknoloji ve havacılık endüstrisinde Türk şirketlerinin yatırım ortamının iyileştirilmesine olanak sağlanacak.

Öte yandan anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk yatırımlarına 2035 yılına kadar kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi istisnaları sağlanacak. Yatırım yapan Türk firmalarına gümrük ve vergi teşvikleri gibi bir dizi önemli imkan sunulacak.

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşıyacağına işaret ederek, “Anlaşma, iki ülke arasında artık alıp satmaktan ziyade ortak proje geliştirme ve yatırım ikliminin oluşması için çok önemli bir adım. Ukrayna devleti yüksek teknoloji ve havacılık alanlarındaki tüm Türk firmalarının yatırımları için bir koruma kalkanı oluşturuyor” dedi. Bayraktar, “Bu anlaşmanın stratejik ortak olan iki ülkenin ekonomik ilişkilerini, ticaret hacmini ve yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarını çok daha ileri bir noktaya taşıyacak” şeklinde konuştu. Anlaşma sayesinde iki ülkenin dostluk bağlarının daha da güçleneceğini vurgulayan Bayraktar, “Anlaşma, iki ülke arasında artık alışverişten ziyade ortak proje geliştirme ve yatırım ikliminin oluşması için çok önemli bir adım. Ukrayna devleti yüksek teknoloji ve havacılık alanlarındaki tüm Türk firmalarının yatırımları için bir koruma kalkanı oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bayraktar, anlaşmanın gümrük ve vergi muafiyetleri getireceğini kaydederek, “İki ülkenin teknolojinin farklı katmanlarında uzmanlaştıkları alanlarda birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var. Anlaşmayla birlikte yakın gelecekte dünyada kendinden söz ettirecek çok önemli projeler geliştirileceğine inanıyoruz” dedi.