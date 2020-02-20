Türkiye Vodafone Vakfı gençlere yapay zeka eğitimi verecek

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar projesiyle dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimlerinin verildiği projede, hem hitap edilen yaş grubunu genişletecek, hem de eğitim içeriklerini zenginleştirecek önemli bir adım atıldı. Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliğine giden Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen anlaşmayla, Ağustos sonuna kadar İstanbul, Ankara ve Trabzon'da yaşları 14-17 arasında değişen toplam bin gence yapay zeka eğitimi verilmesini hedefliyor. Proje için 45 gönüllü eğitmen, minimum 3 hafta, maksimum 3 ay boyunca, haftada 2 gün gençlerle çalışıp onların proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her bir genç, toplam minimum 24 saatlik, maksimum 180 saatlik eğitim alacak.

Türkiye'deki ilk The Clubhouse Network sınıfının açılışı için İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Bilgi İşlem Binası'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Yardımcısı Civan Sözkesen katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları söyledi: "Hem Türkiye Vodafone Vakfı hem de Habitat Derneği ile çok güzel bir işbirliğinin arifesindeyiz. Paydaşlarımız hızla çalışmışlar, emek vermişler. Bir önceki dönem uyguladıkları kodlama çalışmalarını bu sene kodlama ve yapay zekâ olarak büyütmüşler. Bu tür işbirliklerini gönülden destekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız, söz konusu çalışmaları bizzat müfredatın içinde uygulamanın yanı sıra ders dışı çalışmalarla da destekleyerek çok yönlü stratejiler geliştirmeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu çabası, ülkemizin yapay zekâ stratejisi üreten dünyadaki ilk birkaç ülkenin içerisinde yer almasına da katkı sağlıyor. Biz de bakanlığımızın alandaki çalışmalarının izdüşümünü İstanbul'da hep birlikte yürütmeye gayret ediyoruz. Öğretmenlerimizin eğitimler almasını ve eğitimlerden elde ettikleri deneyimleri sınıflardaki eğitim- öğretim uygulamalarına yansıtmalarını gönülden destekliyoruz. Mekanikten dijitale geçiş, fiziksel ve biyolojik olanın dijitalle bütünleşmesi, bugünün çokça üzerinde durduğu bir konu. Bu bağlamda buradaki çalışma ürünün çocuklarımız tarafından hissedilmesi, bu motivasyonun öğretmenlerimize ve çocuklarımıza hissettirilmesi, yapılan çalışmaları çok yönlü olarak geliştirecektir. Pilot uygulama içinde yer alan ilimiz çocuklarının, bu fırsattan hakkıyla yararlanmasını için biz de üzerimize düşeni en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Fiziksel ortamların çocukların öğrenmesine etkileri çok büyük. Milli Eğitim Bakanlığımız da tasarım ve robotik kodlama atölyeleriyle bu büyümeye çok yönlü olarak katkı sağlıyor. Ülke genelinde bu alanda hızla gelişmelerimiz sürüyor. Umuyorum yürütülen çalışma da kendi içinde buna katkı sağlayacak, diğer kurumlara model olacak. Burada deneyim kazanan çocuklarımız, ülkemiz, geleceğimiz olacak."

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, şunları söyledi: "Katma değer üretimi, istihdam ve ihracatı sağlamak için dijital dönüşüm teknolojilerine ihtiyacımız var. Bir başka nokta, mesleklerin de önemini yitiriyor olması. Artık kanser teşhisini yapay zeka koyuyor. Hukuk müşavirliğinden eğitim danışmanlığına her türlü uzman görüşünü yapay zeka veriyor. Dolayısıyla eğitim kurumlarının birinci ve ikinci sanayi devriminin oluşturduğu meslek ve müfredatı önemli ölçüde değiştirereküçüncü ve dördüncü sanayi devrimine geçmesi lazım. Vodafone'un ve Habitat'ın vizyonu ve bu mesleklere çok büyük oranla mezun üreten İTÜ'nün vizyonu, uluslararası rekabet içinde yeniden bir üretim istihdam atağı yapabilir miyiz, daha fazla katma değer üretir miyiz, genç istihdamı problemini nasıl çözebiliriz diye bakmak. Artık, yeteneklerin geleceği var. Geleceğe yönelik olarak hangi meslekler ön plana çıkacak bunun yanıtı yok. Üniversitelerin de sıkıntısı hangi mesleklerin eğitimini verelim konusu. Bu gidişattta temel olarak neleri koruyalım, neleri değiştirelim diye bakıyoruz. Biz mekan olarak da mantalite olarak da bütün işbirlikleri ve çabalara açığız. Bu vizyon ortaklığımızı geliştirmek ve ileride daha sağlıklı, istihdam bulan ve katma değer üreten nesiller yetiştirmek üzere bu işbirliğinden mutluyuz ve devam ettiği için de çok teşekkür ediyoruz. Yeni yapay zeka programının da hayırlara vesile olmasını ve çok değer katmasını ümit ediyoruz."

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel şunları kaydetti: "Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiğimiz Yarını Kodlayanlar projesi de amaç odaklı vizyonumuzu destekleyen önemli bir proje. Tüketen değil üreten nesil hedefiyle sürdürdüğümüz bu projede ülkemizin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Bu yıl belli illerde projemize derinlik katarak eğitim içeriklerimizi zenginleştiriyoruz. Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network işbirliğiyle projemize yeni eğitim modülleri ekliyoruz. Bu kapsamda 14-17 yaş arası gençlere yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimler, dezavantajlı bölgelerden gelecek gençlerimizin robotik, yazılım, tasarım ve zanaat gibi konularda yetkinliklerini artıracak ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Proje odaklı öğrenme modeli çerçevesinde, gençler, kendilerini bir kalıba sokmadan proje geliştirebilecekler. Projelerini farklı ülkelerdeki The Clubhouse Network'lerde bulunan öğrencilerle paylaşabilecekler. Bugün The Clubhouse Network sınıfımızı İstanbul'da açıyoruz. Ardından, Ankara ve Trabzon'da da sınıflarımız açılacak. Ağustos sonuna kadar 3 ilde 45 gönüllü eğitmenle bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Yarını Kodlayanlar projemizle çocuk ve gençlerimizi dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ise şöyle konuştu: "Habitat Derneği olarak 25 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Yarını Kodlayanlar ile dijital dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. 21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, üretkenlik, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz. Çocuklara aktardığımız eğitim içeriklerimizi her sene güncelleyerek, onların içinde bulundukları dönem itibarıyla en ihtiyacı oldukları içerikleri geliştiriyoruz. Projemizin 4. döneminde dijital dünyada dominant hale gelen yapay zeka ve uygulamaları konusunda eğitim vermeyi hedefliyoruz. 81 ilde gönüllü eğitmenlerimizle her bölgeden, her kültürden ve dilden çocuğa eğitimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz."

Yapılan bilgilendirmede; eğitimlerde, yapay zeka kavramı; dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0, toplum 5.0; yapay zeka: tarihçesi, etiği, günümüz kullanım şekilleri; R dili ve programlama kavramları; yapay zeka için kullanılabilecek algoritmalar; pyhton dili eğitimi ve yapay zeka uygulamaları gibi konular ele alınacak. Eğitimler, The Clubhouse Network'e akredite olan Habitat Derneği tarafından düzenlenecek. Türkiye'nin ilk The Clubhouse Network sınıfı, Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği ve İTÜ işbirliğiyle İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Bilgi İşlem Binası'nda açıldı. The Clubhouse Network standartlarına göre hazırlanan 60 metrekarelik sınıfta 20 bilgisayar bulunuyor. Öğrenciler Arduino, Raspberry pi, Microbit gibi robotik malzemelerinin yanında tasarım ve müzik yapabilecekleri bilgisayar ve diğer enstrümanlar ile kendi zanaatlarını geliştirebilecekleri ahşap oyma kiti, dikiş makinesi gibi araçlardan da yararlanabiliyor.

19 ülkede 25 bin gence ulaşıyor

MIT Media Lab ve Boston Bilim Müzesi işbirliğiyle 1993'te kurulan The Clubhouse Network, tüm dünyada dezavantajlı konumda olan 14-17 yaş arası gençlerin fikir ve yeteneklerinin teknoloji aracılığıyla geliştirilmesini hedefliyor. Platform, gençlerin kendilerini güvende hissedecekleri, kendi projelerini geliştirirken öğrenebilecekleri, kendilerine olan güvenlerini artırabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri bir ekosistem sunmak için çalışıyor. Bugün 19'u aşkın ülkede 100'den fazla Clubhouse her yıl 25 bin gence ulaşıyor. The Clubhouse Network'te öğrenim gören öğrenciler, kendi mobil uygulamalarını geliştiriyor, kendi yazılımlarını, filmlerini ve video oyunlarını oluşturabiliyor. Sınıfta kazandıkları tecrübelerle diğer gençlere rehberlik ediyor ve ilham veriyorlar.