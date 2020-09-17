Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası gerçekleştirilmesine karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Emin Kuvat

