'Türkiye Yüzyılı' istişare toplantıları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıkladığı vizyon belgesinin ardından AK Parti'nin vatandaşlardan Türkiye Yüzyılı'na dair taleplerini almaya başladığı istişare toplantılarının ilki, Mamak Lavanta Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği “Birlikte Türkiye Yüzyılı'na İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, 20 yıldır adalet, kalkınma ve demokrasi alanında yaptıkları reformlarla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attıklarını belirtti. Şahin, “Şimdi bu güçlü temel üzerine tüm vatandaşlarımızın katılımıyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz” diye konuştu.

Şahin, açıklanan vizyon belgesinin ardından ilk toplantıyı düzenleyen AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl'e teşekkür ederek, “81 ilimizin tamamında ve tüm ilçelerimizde bu tür toplantılarla vatandaşlarımızın görüşlerini, düşüncelerini, taleplerini alacağız. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Türkiye Yüzyılı'nın planını vatandaşlarımızla hep birlikte çizeceğiz. Ancak birlikte yaparsak başarılı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar söz alarak Türkiye Yüzyılı'na dair düşüncelerini paylaştılar. İstişare ve değerlendirme toplantısına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, muhtarlar, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Hülya Keklik



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