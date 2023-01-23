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Türkiye'de 5-6 yıldır uyuz vakalarında artış yaşanıyor

Türkiye'de 5-6 yıldır uyuz vakalarında artış yaşanıyor
Türkiye'de 5-6 yıldır uyuz vakalarında artış yaşanıyor

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Sinan Özçelik, son 5-6 yıldır Türkiye’deki uyuz vakalarında artış yaşandığını ve aile tedavisinin önemli olduğunu kaydederek, “Ailede tedaviyi uygulamayan kişiler olduğu için aylardır hatta 2 yıldır kaşınan uyuz vakaları geliyor” dedi.

Türkiye’de 5-6 yıldır uyuz vakalarında artış yaşanıyor - Tıkla İzle

Son zamanlara uyuz vakasıyla polikliniklere başvuruda bir artış yaşandığını belirten Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Özçelik, “Ülkemizin tüm bölgelerindeki çalışan hekim arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda ve kongrelerde yine benzer şekilde paylaşımlar yapılıyor. Bilimsel çalışmalarda da 2017-2018 yılından bu yana ülkemizde uyuz vakalarında artış olduğu söyleniyor. Bebeklik döneminden tutun da erişkin yaş dönemine ve yaşlılara kadar tüm yaş grubundan kadın erkek farketmeksizin hastalar geliyor” ifadelerini kullandı.

Elif Ayşenur Bay - Serkan Çetinkaya

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