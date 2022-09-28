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Türkiye'de bir ilk: Şehit ailesine ikinci 'şehadet belgesi' verildi

Türkiye'de bir ilk: Şehit ailesine ikinci 'şehadet belgesi' verildi
Türkiye'de bir ilk: Şehit ailesine ikinci 'şehadet belgesi' verildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde Suriye hudut karakolunda 28 yıl önce vatani görevini ifa ederken terhisine bir gün kala şehit olan Piyade Er Nihat Özcan’ın ailesine ikinci "şehadet belgesi" takdim edilerek Türkiye’de bir ilk yaşandı.

Piyade Er Nihat Özcan'ın ailesi, şehitlik belgesi mücadelesinde yargıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına takılmıştı. Aile, zaman aşımına uğratılıp rafa kaldırılan konuyu yeniden yargıya taşımıştı. Özcan'ın şehadetinin 28. yılında şehidin annesi Naime Özcan adına vekili avukat İsmail Kılıç, şehidin kardeşi Şeyhmus Özcan adına da vekilleri avukat Tamer Mahmutoğlu ve avukat Nihat Kılıç dava açmıştı. İki ayrı mahkeme kararı ile Şehit Piyade Er Nihat Özcan'a şehadet belgesi verilmesi kararlaştırılmıştı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

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