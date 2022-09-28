Türkiye'de bir ilk: Şehit ailesine ikinci 'şehadet belgesi' verildi

Piyade Er Nihat Özcan'ın ailesi, şehitlik belgesi mücadelesinde yargıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına takılmıştı. Aile, zaman aşımına uğratılıp rafa kaldırılan konuyu yeniden yargıya taşımıştı. Özcan'ın şehadetinin 28. yılında şehidin annesi Naime Özcan adına vekili avukat İsmail Kılıç, şehidin kardeşi Şeyhmus Özcan adına da vekilleri avukat Tamer Mahmutoğlu ve avukat Nihat Kılıç dava açmıştı. İki ayrı mahkeme kararı ile Şehit Piyade Er Nihat Özcan'a şehadet belgesi verilmesi kararlaştırılmıştı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

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