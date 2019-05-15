Türkiye'de bireyler bütçelerini rahatlatacak teknolojik önerilere açık

ING Grubu'nun insanların mobil cihazlardan finansal yönetim davranışlarını daha iyi anlamlandırmak amacıyla sekiz yıldır yürüttüğü Mobil Bankacılık Araştırması'nın bu yılki özel teması finansal teknolojiler oldu. Türkiye dahil 13 Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD ve Avustralya'da 14 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye, bireylerin bir bilgisayar programından harcama alışkanlıklarını iyileştirecek öneriler almaya en açık olduğu ülkelerin başında geliyor. Türkiye'de her üç kişiden ikisi bir bilgisayar programı aracılığıyla harcama alışkanlıklarının analiz edilip, daha iyi bir bütçe planlaması için öneriler almaktan mutluluk duyacağını söylüyor.

Türkiye tavsiyeye açık, ancak direksiyonu bırakıyor diyemeyiz

İnsanlar bilgisayar programı tabanlı kanallardan harcama alışkanlıkları ile ilgili tavsiye almaya olumlu baksalar da araştırma sonuçları, tüm dünyada bireylerin yeni teknolojilere adapte olmak için zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte paralarının kontrolünü ellerinde tutmak istediklerini ortaya koyuyor. Türkiye'de yüzde 65'lik bir kesim bir bilgisayar programı aracılığıyla harcama alışkanlıklarının analiz edilip, daha iyi bir bütçe planlaması için öneriler almaktan mutluluk duyacağını söylerken; konu bilgisayarın onlar adına yatırım işlemi yapmasına geldiğinde ‘bundan mutlu olurum' diyenlerin oranı yüzde 30'a geriliyor. Avrupa genelinde de benzer durum söz konusu. Tavsiye almaktan mutlu olacağını belirtenlerin oranı yüzde 38 olurken; bilgisayarların onlar adına işlem yapmasını isteyenlerin oranı yüzde 18'e düşüyor.

En son teknolojilere sahip olma isteği ön planda

Araştırma sonuçlarına göre bireyler, bankalarının kendilerine en güncel teknolojik seçenekleri sunuyor olmasını bekliyorlar. “Bankalar en son teknolojileri müşterilerine sunmalı” diyenlerin oranı Avrupa genelinde yüzde 73, ABD'de ise yüzde 71 civarında seyrederken Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 89'u, en güncel teknolojik ürün ve hizmetlerin bankası tarafından sunulmasını talep ediyor.

En güvenilir güvenlik araçları iki faktörlü doğrulama ve parmak izi tanıma

İki faktörlü doğrulama, bireylerin dijital işlemlerde en güvenilir buldukları güvenlik aracı olarak belirtiliyor. ABD ve Avrupa genelinde iki faktörlü doğrulamayı güvenli bulanların oranı sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 70 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 79'a yükseliyor. Türkiye'de iki faktörlü doğrulama aracını sırasıyla parmak izi tanıma (yüzde 72) ve şifre (yüzde 71) izliyor.