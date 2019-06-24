'Türkiye'de bireysel araç kiralama sektörü 4-5 kat büyümeli'

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, “Turizmin güçlü olması bizim için çok önemli ve kritik. Turizm birkaç senedir çok iyi gidiyor ve bu sene de rekor bekleniyor” dedi. Günlük araç kiralama sektörünün Türkiye'deki durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tangün, “Doğu Avrupa'da kişi başı araç kiralama harcaması Türkiye'nin beş katı. Avrupa ortalaması ise 15 katı. Türkiye'de 82 milyon nüfus var ve 50 milyon turist gelmesi bekleniyor. Bu anlamda Türkiye'de bireysel araç kiralama parkının 4-5 kat büyümesi gerekiyor” diye konuştu.

Dünyanın en araç kiralama şirketi Enterprise, Türkiye piyasasına girdiği 2014 yılından bu yana her yıl, sektörün 4 katı büyüdü. Bu büyümede yurtdışından gelen turistlerin önemli bir paya sahip olduğunu belirten Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, “Yurtdışı bizim için güçlü bir kaynak ve büyümemizde de ciddi bir faktör. Enterprise'ın 95 ülkede operasyonu var ve biz buralardan önemli miktarlarda rezervasyon alıyoruz. Onun dışında, brokerler, tur operatörleri ve online seyahat acenteleri gibi şirketler de bizi tercih ediyor. Yanı sıra THY gibi şirketler ile de önemli işbirlikleri yapıyoruz. Yurtdışından Türkiye'ye gelen misafirlerimizden elde ettiğimiz ciro 2018 senesinde bir önceki seneye göre 2 kat arttı” açıklamasını yaptı.

“Araç parkının 4-5 kat büyüme potansiyeli var”

95 ülkede 2 milyonu aşkın araç ile hizmet veren Enterprise, geride bıraktığımız yıl globalde 24,1 milyar dolar satış geliri elde etti. ABD'de yüzde 50 pazar payı ile ilk sırada yer alan şirket, AB'de ise ikinci sırada bulunuyor. Özarslan Tangün, AB'de piyasaya girdiği 2012'den beri hızlı bir büyüme grafiği elde eden Enterprise'ın yakın gelecekte AB'de de ilk sırada yer alacağı öngörüsünde bulundu.

Tangün, günlük araç kiralama sektörünün Türkiye'deki durumu hakkında ise şu bilgileri verdi: “Şu anda Enterprise Türkiye olarak pazar payımız yüzde 18-20 civarında. Ancak Türkiye piyasasında gidecek daha çok yol var. Günlük araç kiralama sektörü Türkiye'de hala yolun çok başında. Doğu Avrupa'da kişi başı araç kiralama harcama Türkiye'nin beş katı. Avrupa ortalaması ise 15 katı. Türkiye'de 82 milyon nüfus var ve bu yıl 50 milyon turist gelmesi bekleniyor. THY, 75 milyon yolcu taşıyor. Aslında bunlara baktığınızda sektörün büyüme açısından potansiyeli yüksek. Bu anlamda Türkiye'de bireysel araç kiralama parkının 150-200 bin adete çıkması çok zor değil. 4-5 kat büyümesi gerekiyor.”

“Turistte kişi başı 750 dolar harcama bekleniyor”

Bu büyümede kişi başı harcamanın önemli bir faktör olduğunun altını çizen Tangün, AB'li turistte yaşanan artışın sektör açısından olumlu olduğunu anlattı. Tangün, “AB'li turistler daha fazla harcama yapıyor. Geçen sene turist sayısı oldukça yüksekti ama kişi başı harcama düşüktü. Bu sene kişi başı 750 dolar harcama bekleniyor. Olursa başarılı bir turizm sezonu olacak. Biz kendi rezervasyonlarımızda da bu trendi görüyoruz. Yurtdışı rezervasyonlarında haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarına baktığımızda geçen seneye göre ciddi artışlar var” diye konuştu.