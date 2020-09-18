Türkiye'de bugün koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı: 62

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 62 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 377'ye yükseldi. Bugün toplam 111 bin 113 test yapılırken, bin 771 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 299 bin 810 oldu. Bugün iyileşen bin 60 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 264 bin 805'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 402 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz” dedi.