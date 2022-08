Türkiye'de diş estetiği Hollywood Smile

Türkiye Dental Kurucu ortağı Gökhan Oskay, diş estetiği Hollywood Smile hakkında açıklamalarda bulundu. Oskay, bu diş estetiğini birçok Hollywood yıldızının yaptırdığını belirtirken, Türkiye'de de en çok tercih edilen yöntemler arasında olduğunu söyledi.

''Sorunsuz ve sağlıklı dişleri olan da yaptırıyor''

Hollywood Smile yönteminin ne olduğunu açıklayan Gökhan Oskay, ''Öncelikle Hollywood Smile'ın çıkış noktasını ele aldığımızda, ihtiyaçtan ziyade estetiğin daha çok ön planda olduğunu görüyoruz. Hayranlıkla Hollywood filmlerini izlediğimiz, takip ettiğimiz Angelina Jolie'den Leonardo Di Caprio'ya birçok Hollywood yıldızının gülerken bizleri kendilerine hayran bırakan o gizemli gülüşe sahip olmak için tasarladığımız gülüş estetiğidir. Hollywood Smile; görüntüsünden rahatsız olduğunuz, sağlıksız dişlerinizin kesilerek ya da törpülenerek yerine bembeyaz dişlerin yapılması mıdır? Bu soruyu değerlendirdiğimizde yüzde 50 doğruluk payı mevcuttur. Fakat bu Hollywood Smile dediğimiz estetik o kadar ön plana çıkmaya başladı ki, insanlarda bir ihtiyaç haline gelir oldu. Artık sadece sağlıksız ve sorunlu dişlere değil, sorunsuz ve sağlıklı dişleri olan birçok kişi daha beyaz daha uzun daha görünür daha ön planda olan dişlere sahip olmak için Hollywood Smile Estetiği yaptırmaktadırlar'' dedi.

Hollywood Smile kimlere uygulanabilir?

Hollywood Smile'ın kimlere uygulanabileceğine dair bilgi veren Oskay, ''Hollywood Smile dediğimiz estetik gülüş neredeyse her insana (18 yaşını dolduran) uygulanabilir. Sadece uygulama şekilleri değişebilir. Kimi uygulanan kişilerde dişte hiç törpüleme olmadan ya da çok az törpüleme yapılarak uygulama yapılabilir. Bu uygulama genelde Lumineers veya Lamine(veneers)olabilir. Lumineers veya Lamine yapılamayacak kişiler için ise dişte biraz daha fazla törpüleme yapılarak Kron bir uygulama tercih edilebilir. Bunlar da E-max Kron, zirkonyum, empress, metal destekli kaplama vs. Hollywood Smile her kişiye uygulanabilir ancak uygulama aşamaları kişilerin ağız yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Dünya genelinde Türkiye, Hollywood Smile estetiğinde ne noktada diye baktığımızda en çok diş estetiği yapılmakta olan ve diş estetiği yaptırılmak istenen ülkeler arasında yer alıyor'' şeklinde konuştu.

Oskay, sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye'nin en çok Hollywood Smile diş estetiği yaptırılmak istenen ülkeler arasında yer almasının birçok yönü var. Bu yönleri incelediğimizde ülkemizde var olan diş estetiği için teknolojik alt yapının gücü, hekimlerimizin üretken ve çok fazla vaka görmüş olmaları, Türkiye'nin turistik bir yer olması. Özellikle İstanbul gibi bir yerde hem şehri keşfetmek hem de yeni bir Hollywood Smile sahip olma düşüncesinin insanlarda bıraktığı heyecan. En önemli taleplerden bir tanesi hem kaliteyi en üst seviyede tutup hem de fiyatları en minimumda tutan ülkelerden biri olmamızdır.''

Oskay, sözlerini şöyle tamamladı: ''Dünya üzerinde yaşayan birçok insanın, Hollywood Smile yaptırmak istediği ülkelerin başında yer aldığımız ve her geçen gün bu talebin dünya üzerinde daha da artacağı gerçeğini gördüğümüzde, bizler Turkey Dental olarak yaptığımız işin ülkemiz için ne kadar önemli ve verimli olduğunu tekrar tekrar görmekteyiz. Firmamızı İbrahim Halil Turan ile kurduğumuz ilk gün ki heyecan ile işimizi geliştirmeye ve yeni teknolojileri takip etmeye devam ediyoruz.''