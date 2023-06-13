Türkiye'de en çok yağış düşen 2. il Samsun oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 12 Haziran saat 06.00 ile 13 Haziran saat 06.00 arasında en çok yağış Antalya'nın Manavgat ilçesine düştü. Manavgat'a son 24 saatte 63,5 kilo yağış düşerken, Samsun'un Atakum ilçesi ise son 24 saatte 53,2 kilo yağış aldı.

Ülke genelinde son 24 saatte en çok yağış düşen 5 bölgenin ilk 4'ünde Samsun'un merkez ilçeleri yer aldı. Verilere göre Canik ilçesinde metrekareye 52,3 kilo yağış düşerken, İlkadım ilçesi de metrekareye 52 kilo yağış aldı.

Yağışların öğleden sonra doğuya ve İç Anadolu'ya doğru geçiş yağacağı açıklanırken, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarılarında, “Bölgemiz genelinde devam eden aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu sabah ilk saatlerde Samsun'un kıyı, öğle ve akşam ilk saatlerde ise bölgenin iç (Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu güneyi, Amasya, Tokat ve Çorum çevreleri) kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Erdi Demir



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