Türkiye'de Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu kutlanıyor!

Galatasaray'ın şampiyonluğu Mersin'de coşkuyla kutlandı



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan ederken, Mersin'de de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Kars'ta Galatasaraylılar sokaklara döküldü Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklara döküldü.

Erzurum'da da Galatasaray coşkusu yaşandı



Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Afyonkarahisar'da sevincin adı Galatasaray



Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Afyonkarahisar'da taraftarları sokağa döktü.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Hakkari'de coşkuyla kutlandı



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Hakkari'de coşkuyla kutlandı.

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu Tekirdağ'da doyasıya kutluyor



- Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tekirdağ'daki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutluyor.

İzmir'de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı



Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de taraftarlarını sokağa döktü. Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları renkli görüntüler oluşturdu.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Adıyaman'da coşkuyla kutlandı



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederken, deprem bölgesi Adıyaman da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Kütahya'da şampiyonluk coşkusu



Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Kütahya'da da coşkuyla karşılandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin merkezindeki olan Zafer Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar kutlama için Van'da sokağa döküldü



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Van'da coşkuyla kutlandı.

Edirne'de meşaleli şampiyonluk sevinci



Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Edirne'de taraftarlar şampiyonluğu meşaleler yakarak kutladı.

Mardin sarı-kırmızı renklere büründü



Mardin merkez ve ilçelerinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Adana'da coşkuyla kutlanıyor



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Adana'da vatandaşlar sokaklara çıkarak, kutlamalar yaptı.

Sivas'ta Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğun keyfini çıkardı



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Sivas'ta sokağa çıkan sarı-kırmızı taraftarlar, şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.

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