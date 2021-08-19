Türkiye'de günün üçte 1'i internet kullanılarak geçiriliyor

Wearesocial 2021 raporundan elde edilen bilgilere göre, ülkelerin internet kullanım oranları belli oldu. Böylelikle internet kullanımında dünya ortalamasının günlük 6 saat 54 dakika olduğu görülürken, Türkiye'nin 7 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde olduğu kaydedildi. İlk sırada yer alan ülke ise 10 saat 56 dakika ile Filipinler olurken, ikinci sırada 10 saat 8 dakika ile Brezilya, üçüncü sırada ise 10 saat 6 dakika ile Güney Afrika yer aldı. Mobil üzerinden günlük internet kullanım oranları incelendiğinde ise dünya ortalamasının 3 saat 39 dakika olduğu saptanırken, Türkiye'de 4 saat 19 dakika olduğu gözlendi. Dünyadaki internet kullanıcı sayısının ise 4.66 milyar olduğu kaydedilirken bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 59,5'ine denk geldiği belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in 15'in üzerinde yazılı basın ve web kaynaklarını tarayarak gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl internet ile 1 milyon 115 binin üzerinde haber yansıdığı görüldü. Mobil internet ile alakalı çıkan haber sayısı ise 12 bin 659 olarak kayıtlara geçti.