Türkiye'de her ay 10 bin şirket kuruluyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, ülkemizde 2018 yılında toplam 121 bin 460, 2019 yılının ilk 3 ayında ise 29 bin 26 yeni şirket kuruldu. Yeni kurulacak şirketlerin öne çıkan en önemli ihtiyacı ise ofisler. Bir ofis için düzenli olarak ödenmesi gereken kira, internet, telefon, stopaj, elektrik, su, doğal gaz, aidat ve temizlik gibi giderler, yeni kurulan şirketler için büyük zorluk teşkil ediyor. Tüm bu sorunları ortadan kaldıran paylaşımlı ofisler, fiziki ofislere oranla yüzde 80 maliyet avantajı oluşturuyor. Paylaşımlı ofisleri tercih edenlerin sabit operasyonel maliyetlerden tasarruf ettiğini belirten eOfis Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Kaliç, “Yeni kurulan şirketlerin kuruluş süreçleri çoğu zaman sancılı geçiyor. İstanbul'da her şey dahil bir ofis açmanın maliyeti 50 bin lirayı aşıyor, aylık giderler de bunun üstüne ekleniyor. Bizler bu zor zamanlarda şirketlerin ofisleriyle ilgili tüm süreçlerini yönetiyor ve onların işlerine odaklanmasını sağlıyoruz. Sanal ofis kiralayarak yalnızca sabit giderleri değil resepsiyon, toplantı odası ve lounge alanı gibi ekstra hizmetlerden de yararlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Tek bir üyelikle 10 şehirde 37 farklı lokasyonda çalışma ve toplantı yapma imkanı”

Ülke genelindeki 32 bin metrekarelik ofis alanıyla Türkiye'nin en önemli ofis sağlayıcılarından biri olan eOfis, 10 ilde, 37 farklı lokasyonda, 4 binden fazla şirkete ofis çözümleri sunuyor. Tek bir üyelikle birçok olanaktan yaralanıldığını belirten Arzu Kaliç, “İstanbul, Ankara, Mersin ya da Gaziantep fark etmeksizin, tek bir paylaşımlı ofis üyeliğiyle istediğiniz eOfis alanında çalışabilir, toplantı odası ve lounge alanını kullanabilirsiniz. Toplantı odalarında ayrıca video konferans, projeksiyon, ses sistemi ve ikramları ücretsiz bir şekilde misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Tüm lokasyonlarımızda A Plus plazalarda, kolay erişim, hijyenik çalışma alanları ve kusursuz altyapı sağlayarak en yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak için çalışıyoruz. Aylık 50 bin çağrıyı cevaplayarak Türkiye'nin en fazla çağrı karşılayan ofis firması olduğumuz gibi, her alanda verdiğimiz hizmetle fark oluşturuyoruz” dedi.

“Hedefimiz 3 yıl içerisinde lokasyon sayımızı 2 katına çıkarmak”

2010 yılında İstanbul'da kurulan eOfis, kısa zamanda Türkiye'nin en fazla lokasyonda, en çok müşteriye sahip hazır ofis şirketi oldu. Hizmet kalitesini artırmak için sürekli olarak altyapı yatırımı yaptıklarına değinen Arzu Kaliç, “Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimize uluslararası standartlarda hizmet sunabilmek için donanım ve yazılım altyapısına 500 bin dolar yatırım yaptık” dedi. 3 yıl içerisinde 70 farklı lokasyonda 10 bin müşteriye hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Arzu Kaliç, “Bugüne kadar kazandığımız tecrübe ve uzmanlıkları zenginleştirerek, iş hayatında müşterilerimize en fazla faydayı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.