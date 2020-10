Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin öğrenci yurt dışına eğitim için gidiyor

Globalleşen dünyanın zorunluluklarından biri haline gelen yabancı dil eğitimi için, Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin öğrencinin yurt dışına gittiğini, yurt dışında dil eğitimi almak, üniversite okumak, staj yapmak veya çalışmak gibi birçok imkan bulunduğunu bildiren Yero Yurtdışı Eğitim Ceo'su Bahri Yılmaz, “Öğrencilerin çok fazla seçeneği olduğu için doğru yönlendirilmeleri büyük bir önem arz ediyor. Bu süreçte öğrenciler doğru tercihlerde bulunabilmek adına kendilerine rehberlik edecek danışmanlardan yardım almak durumunda kalıyorlar” dedi.

Bu noktada elde ettiği başarılarla ve verdiği hizmetle 1999'dan beri YERO yurtdışı eğitim ve danışmanlık şirketinin farkını ortaya koyduğunu belirten şirket CEO'su Bahri Yılmaz, pandemi sürecinde bile rekor sayıda öğrenciyi yurt dışına göndermeye devam ettiklerini bildirdi. Yılmaz, “Yurt dışında eğitim konulu başlığın en can alıcı noktası öğrenciler ve yeni mezunlar için genelde çalışma iznidir. Günümüzde ülkenin en büyük problemlerinden biri işsizlik. Artan döviz kurları ile birlikte öğrenciler daha kolay iş bulabilmek ve daha çok para kazanabilmek için yurt dışını tercih ediyorlar. Eğitim aracılığı ile gidilen ülkelerde kendilerini göstererek isterlerse orda kalmaya devam edebilme seçenekleri de bulunmaktadır. Yero yurtdışı eğitim ve danışmanlık şirketi olarak öğrencilerimizi çalışabilecekleri ve eğitim görebilecekleri kendilerine en uygun olan ülkeye yönlendirmek adına var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda amaç sadece kişiyi yönlendirmekle kalmadan en kaliteli hizmet hedefi ile bütün açılardan öğrenciyle ilgilenmektir” dedi. Türkiye'nin en büyük danışmanlık kadrosuna sahip Yero yurtdışı eğitim ve danışmanlık şirketi gidebileceği ülkeler ve okullar konusunda verdikleri profesyonel eğitim danışmanlığı hizmetinin yanı sıra sahip olduğu deneyimli vize departmanı ile de ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini bildiren Bahri Yılmaz, bunlara ek olarak öğrencinin dil seviyesi fark etmeksizin gideceği tarihe kadar anadili İngilizce olan yabancı danışmanlardan gene ücretsiz olarak alacağı konuşma pratiklerinin de Yero'nun ayrıcalıklarından biri olduğunu bildirdi.

Öğrencilerin dil öğrenmesi ve başka ülkelerdeki kültürel yapının daha yakından tanınması için çalışmalarda bulunan bir yurtdışı eğitim ve danışmanlık firması olarak öğrencilerin yetenekleri, yabancı dil bilgisi ve isteklerine yönelik programlarda danışmanlık sağlayan ve onların kendileri için en uygun eğitim ve çalışma programlarını almalarını hedeflediklerini bildiren Yılmaz bu süreç hakkında şu bilgileri verdi: “Hepsinin yanı sıra öğrenciler oraya gittikleri zaman yaşadıkları sıkıntı her ne olursa olsun her an bize ulaşabilecekleri çağrı hattına sahibiz. Bununla da kalmayıp öğrencilerini yalnız bırakmamak adına her sene onları ziyarete gitmekteyiz. Dünyaca yaşanılan bu zorlu süreçte ülkelerin öğrencilere tanıdıkları avantajlardan biride okulların uyguladığı yüzde 60 a varan indirimlerdir. Yurt dışı eğitim için son yılların en büyük pandemi krizi yurt dışı eğitim programları için tam anlamıyla son yılların en büyük fırsatına dönüştü” dedi.

Behçet Aksoy