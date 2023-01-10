Türkiye'de ilk: Geleceğin spor yöneticilerini yetiştirmek için dev iş birliği

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bir ilke imza atarak, Basketbol Odaklı Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı başlatıyor. Geniş kapsamıyla örneği olmayan ve Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan program, geleceğine basketbol ile yön vermek isteyen herkes için önemli bir fırsat sunmasının yanında aktif olarak sporun içinde yer almış veya yer alan kişilere çift kariyer imkanı sağlayacak. Bu programdan yararlanmak isteyen adaylar, 10-30 Ocak 2023 tarihleri arasında üniversitenin internet sitesi üzerinden online başvurularını gerçekleştirebilecekler.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, iki kurum arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; başarıya ulaşmanın her alanda sürekli ve istikrarlı ilerlemeyle sağlanacağının farkındayız ve o bilinçle hareket ediyoruz. Uzaktan eğitim platformumuz TBF Akademi'de geldiğimiz nokta ve elde ettiğimiz sonuçlar, yayınladığımız TBF kitapları ve dünyaya örnek olan teknolojik atılımlarımız bu vizyonumuzun en somut kanıtları oldular. Şimdi de yine bir ilki gerçekleştirmek için ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından biri ile önemli bir iş birliğini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk kez Basketbol Odaklı Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı, TBF ve BAU iş birliğiyle önümüzdeki dönemden itibaren hayata geçiyor. Program, geleceğine basketbol ile yön vermek isteyen herkese çeşitli burs olanaklarıyla çift kariyer imkanı sunacak. Bu proje aynı zamanda; şimdiye kadar basketbolun farklı alanlarında görev almış kişilerin, bilimsel ve akademik yöntemlerle yetişmiş yöneticiler olarak Türk basketboluna yeniden kazandırılmasına katkı sağlayacak. Türk sporunun ve basketbolumuzun daha ileri taşınması için hazırladığımız Basketbol Odaklı Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2020 yılından bugüne Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Türkiye'de bir ilk olarak tamamen işletme bilimi ile basketbolun bir araya getirildiği çok özgün bir program ortaya çıkardık. Buradaki amacımız hem teoriyi hem de uygulamayı bütünleştirmek ve aktif spor hayatında olan sporcularımıza, spor hayatı sonrasında kariyerine devam etmek isteyenlere çift kariyer imkanlarını sağlayabilmektir” şeklinde konuştu.

Tamamen basketbol sporuna özgü, teori ve uygulamanın konu alanı uzmanları ile işletme odaklı özgün bir içeriğe sahip olduğuna vurgu yapan Karadeniz, “Tasarlanan master programı, üniversitemizin özellikle spor bilimleri alanında uzun yıllardır yetiştirdiği gençler, verdiği burslar, üniversite takımları ile kazandığı başarılar ve bilimsel anlamda bu alana yaptığı katkıların yeni bir örneğidir. İlgili projemizin güzel sonuçlar vereceğine ve ülkemize katkı sağlayacağına inancımız tam” diyerek sözlerini tamamladı.

TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, sektöre ve akademik alana katkı sağlayacak bir program ortaya çıkmasını hedeflediklerini söyleyerek, “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak basketboldaki gelişmeyi ve ilerlemeyi sürdürecek eğitim alanındaki atılımlarımıza bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde ilki gerçekleştirerek, üniversitenin iş birliği ile hayata geçireceğimiz Basketbol Odaklı Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Türk basketbolunu akademik yönden destekleyerek, camiamıza akademik donanımı yüksek insanlar kazandıracaktır. Bugüne kadar basketbola çeşitli alanlarda hizmet etmiş sporcu, hakem, antrenör, idareci gibi paydaşlarımız da bu yüksek lisans programını akademik anlamda gelişimleri için değerlendirebilecekler. 4 yıllık lisans mezunu herkesin başvurabileceği bu program sayesinde, Türkiye Basketbol Federasyonu spor uzmanları ve profesyonelleri ile Bahçeşehir Üniversitesi'nin güçlü akademik kadrosunu bir araya getirmeyi, hem sektöre hem de akademik alana katkı sağlayacak pozitif sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Hibrit sistemle gerçekleşecek olan derslerin, programa katılacak kişilerin yıl içindeki devam eden programlarını aksatmayacak şekilde planlanmasına özen gösterilecek. Bu önemli projenin basketbolun bütün paydaşları ve camiamız için faydalı olacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında amacın dünyadaki gelişmeleri takip eden yöneticiler yetiştirmek ve basketbol ekosistemini desteklemek olduğuna vurgu yapan program koordinatörü Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman, “Spor Yönetimi Yüksek Lisans programımız 2008 yılından beri birçok mezun verdi. Mezunlarımız Türkiye'de ve dünyada büyük spor örgütlerinde halen çalışmaktadır. Mezun olanların arasında birçok milli basketbolcumuzun olduğu gibi basketbol kulüplerinde de çalışanlar bulunuyor. Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrencilerimize sağladığımız olanaklarla BAU'nun, TBF ile beraber işbirliği sonrasında basketbol ekosistemine güçlü ve donanımlı yöneticiler yetiştireceğine inanıyorum” cümlelerine yer verdi.

Program hakkında

Basketbol odaklı ilerleyecek olan Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı, üniversite bünyesinde hizmet veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü desteği ile gerçekleşecek. Yüz yüze ve uzaktan derslerle hibrit olarak ilerleyecek bu program ile Türkiye basketbol endüstrisine farklı disiplinlerden işletme odaklı yaklaşıp, dünyadaki spor yönetimi alanındaki gelişmeleri takip eden donanımlı yöneticilerin basketbolumuza kazandırılması amaçlanıyor.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen projede dersler, sektör ve üniversite iş birliğiyle işlenecek. Program spor yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen basketbolcular, yöneticiler, gönüllüler, antrenörler, pazarlama uzmanları, hakemler, istatistik görevlileri ve federasyon temsilcileri başta olmak üzere basketbolun tüm paydaşları ve basketbolun içinde olmak isteyen herkesin katılımına açık olacak. Adaylar başvurularını, 10-30 Ocak 2023 tarihleri arasında üniversitenin internet sitesinde yer alan online başvuru formunu doldurarak yapabilecek.

Mehmet Tekin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.