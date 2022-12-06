Türkiye'de İş Dünyası'nın yeni sayısında ‘Dijital Ekonomi' ele alındı

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye'de İş Dünyası Dergisinin yeni sayısı tanıtıldı. Derginin yeni sayısıyla eş zamanlı olarak ‘Dijital Ekonomi Zirvesi' de gerçekleşti. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) düzenlenen programda dijitalleşen ekonomi konusu ele alındı. Programda gerçekleşen panellerde dijitalleşen ekonominin Türkiye'nin ekonomik anlamda gelişmesinin önünü açacağı vurgulandı.

Panellerde, iş dünyası temsilcilerinin başarı hikayeleri anlatıldı. Derginin yeni sayısının toplantısı ve ‘Dijital Ekonomi Zirvesi' programı Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın konuşmasıyla başladı. Program kapsamında "Ticarileşmeyi Bekleyen Fikirler ve Başarı Hikayeleri", "Kripto Para Borsaları Piyasa İçin Ne Değer Üretmeli?", "E-Ticaret ve E-İhracattan E-Hayata" başlıklı paneller düzenlendi. Toprak, iş dünyası ile start-up'ların buluşmasının önemine dikkat çekti.

"İş dünyası ile start-up'ları buluşturan bir misyon üstlendik"

Derginin yeni sayısının tanıtım toplantısında konuşan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, ‘Derginin yeni sayısında dijitalleşmeyle, teknolojiyle alakalı konular yer alıyor. İş dünyası ile start-up'ları buluşturan bir misyon üstlendik. Bu köprüyü kurmanın Türkiye ekonomisi adına önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İş dünyasının gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Toprak, "Dijital olmayan ekonomiler gelecekte olmayacak. Bunun farkındalığını sağlamalıyız. Hayatın her alanında dijitalleşebilirsek farklı bir kulvara girmiş olacağız. İş dünyası dergimize sahip çıktı, iş dünyasında bir boşluğu dergimizle doldurduk'' ifadelerini kullandı.

Derginin 14'üncü sayısında Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin üst yöneticileri dijitalleşmenin yeni dönemde ekonomiye sağlayacağı katkılar ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik panelistlere sertifika takdimi sonrası sona erdi.

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