Türkiye'de kişi başına 2 tapu düşüyor

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan Türkiye nüfusunda, taşınmaz tapu sayısı ise 184 milyon 608 bin 378. Buna göre ülkemizde kişi başına 2.25 tapu senedi düşüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 adet bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunuyor. Hisseli ve müstakil tapu örneklerine baktığımızda ise 184 milyon üzerinde tapu senedi bulunuyor. Buna göre ülkemizde kişi başına 2.25 tapu senedi düşüyor” dedi.

“Tapu senedi sayımız artıyor”

Kat irtifakı, kat mülkiyeti geçişleri ve özellikle de intikal işlemleri nedeniyle tapu senetlerinin sayısında artışlar olduğunu belirten Özelmacıklı, “Örneğin 2018 yılında 406 bin 804 intikal işlemi gerçekleşti. Her yıl bu nedenle tapu senedi sayımız artıyor. 158 milyon tapu senedinden son üç yılda 184 milyona ulaştık” şeklinde konuştu.

“Sektörün dijitalleşmesi gerekiyor”

Gayrimenkul sektörünün dijital döneme hızlı bir şekilde adapte olması gerektiğini belirten Özelmacıklı, “Taşınmaz satış işlemlerinde son dönemde Web Tapu, Tapu Takas, kredi kartı ile tapu harcı ve döner sermaye ödemeleri, farklı il ve ilçelerdeki işlemleri Takbis ile herhangi bir tapu dairesinde yapılabilmek gibi birçok güzel gelişme yaşandı. Hatta artık e-ipotek, e-haciz gibi uygulamalar var. Dijitalleşme süreci bizlerin çok yakında tapu dairesine gitmesine gerek kalmadan, tapu hizmetlerini alabilmemizi sağlayacak. Lakin bunun için güvenilir bir alım satım platformuna ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Emlak firmaları da dijitalleşmeli”

Klasik pazarlama çalışmalarının yerini dijital pazarlamanın aldığını dile getiren Özelmacıklı “Artık sosyal medya reklamları, öne çıkartma paketleri, taşınmazlar için özel fotoğraf ve video çekimleri, sanal turlar ve arama reklamları ile pazarlamada dijital dönemi yaşıyoruz. Hatta Altın Emlak olarak 20. Yılımızı “Dijital Dönüşüm ve Değişim” yılı olarak ilan ettik. Artık bu konularda sürekli eğitimler ile daha yoğun pazarlama faaliyetleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.