Türkiye'de komando eğitimini tamamlayan Azerbaycan askerleri Bakü’ye döndü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasında “Askeri Eğitim Alanında İşbirliği” anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin Isparta'da düzenlenen komando kursunu tamamlayan Azerbaycan askerlerinin yurda döndüğü belirtildi.

Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan karşılama töreninde, kursu başarıyla tamamlayan mezunlar tebrik edilerek, çalışmalarında başarılar dilendi.

Açıklamada, Azerbaycan Ordusu askerlerinden oluşan bir sonraki gurubun, komando kursuna katılmak üzere Türkiye'nin Isparta kentine doğru yola çıktığı aktarıldı.

Kamil Nadirli

