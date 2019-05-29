Türkiye'de lise düzeyinde uluslararası ilk bilim kongresi düzenlendi

Bu yıl toplam 3214 projeyle ulusal ve uluslararası platformlarda başarı elde eden Doğa Koleji öğrencileri, bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını aralıyor. Bir bilimsel araştırma projesinde 2 öğrencinin aktif olarak yer aldığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin dört bir yanından başvuruda bulunan öğrenci sayısı 6 bini buluyor.

Doğa Koleji tarafından ilk kez düzenlenen Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Kongresi (D-BAP), 24-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti. Kolej öğrencileri tarafından kongrede toplam 230 proje sergilenirken; Valladolid Üniversitesi, Murcia Üniversitesi, Leuven Üniversitesi, Salamanca Üniversitesi, Sofya Üniversitesi, Moskova Üniversitesi ve Hannover Üniversitesi'nden akademisyenler ve öğrenciler de konuk olarak katıldı.

“Projelerin Doğru Aktarımı Önemli”

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, kongrenin açılış konuşmasını yaparken, “Öğrencilerimizin derslerdeki kazanımlarının uygulamaya, bilimsel araştırma basamaklarının ise projeye dönüşmesi için eğitim programları hazırlıyoruz. Lise çağındaki öğrencilerimizin proje üretmesinin yanında, projelerini konumlandırdıkları tezi savunarak topluma doğru bir şekilde aktarabilmesi, kurumumuz adına artı bir değer oluşturuyor” dedi.

Genel Müdür Lüle, “Öğrenci kongremizin geçmişi 2 yıl gibi bir sürece dayanıyor. Eğitimin Türkiye'deki lideri olarak dünya meseleleri üzerine düşünen ve alanında uzman bireyler yetiştiriyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.



Türkiye Genelinden Katılım…

Kongreye İstanbul dışından 31, İstanbul'dan 24 kampüs olmak üzere 55 Doğa Koleji Kampüsü katıldı. Proje çalışmalarında 310 öğrenci aktif olarak görev alırken, 150 öğrenci de dinleyici olarak yer aldı.

Projelerin branşlara göre dağılımı ise; Spaghetti Bridge, Kimya, Fizik, Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, Coğrafya, DOVEP, DNA, Felsefe, Gen-Or, Matematik, Psikoloji, Tarih, t-MBA, Türk Dili ve Edebiyatı şeklinde oldu.

Evrenin Sorunlarına Çözüm Arıyorlar…

Spaghetti Bridge ile hayallerini gerçeğe dönüştüren öğrenciler, derslerde öğrenmiş oldukları kazanımları gündelik hayata uyguladı. Matematik ve geometriyi günlük hayata taşırken, trigonometriden altın orana kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapan öğrenciler, Mısır matematiğinden Hitit mimarisine, psikolojiden film karakterlerine, kanser tedavisinden doğal enerji kaynaklarının kullanımına, kentsel dönüşümden siber zorbalığa, mülteci sorunundan teknoloji bağımlılığına kadar birçok konuda proje üretti.

Uluslararası Platformlarda Sundular…

Science Expo, Promat, Bayer, INESPO, UNESCO-GOI PEACE, DNA Day Essay Contest, IGEM Google Science Fair, Brezilya Mostratec Bilim Olimpiyatları, eCYBERMISSION Imagıne Cup gibi proje yarışmalarında yer alan öğrenciler, son olarak projelerini Doğa Koleji Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Kongresi'nde sundu.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Stavanger Üniversitesi Prof. Dr. Inge Christ, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Özlem Özakpınar, İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Direktörü Halime Usta, İstanbul Şehir Üniversitesi Dr. Funda Kılıç, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, İstinye Üniversitesi Prof. Dr. Engin Ulukaya, Üsküdar Üniversitesi Doç. Dr. Tayfun Doğan konuşmacı olarak katıldı.

