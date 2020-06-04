Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,1 oldu

TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması 2019 istatistiklerini açıkladı. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında \%19,6 iken, 2019 yılında \%21,1 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2019 yılında kadınların \%24,8'inin obez ve \%30,4'ünün obez öncesi, erkeklerin ise \%17,3'ünün obez ve \%39,7'sinin obez öncesi olduğu görüldü.

Üst solunum yolu enfeksiyonu 0-14 yaş grubu çocuklarda en fazla görülen hastalık oldu. Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde; 0-6 yaş grubunda \%35,9 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu \%28,7 ile ishal, \%9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 7-14 yaş grubunda da \%29,4 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu \%18,3 ile ishal, \%14,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Çocukların başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı ise bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üzeri bireylerde \% 29,7 ile en fazla görülen hastalık oldu.

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2016 yılında \%27,1 ile 2019 yılında da \%29,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; \%20,5 ile boyun bölgesi problemleri, \%16,4 ile hipertansiyon, \%12,3 ile alerji ve \%11,2 ile artroz izledi.

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı \%28,0 oldu. Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016 yılında \%26,5 iken 2019 yılında artarak \%28,0 oldu. Bu oranın erkeklerde \%41,3, kadınlarda ise \%14,9 olduğu tespit edildi. Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016 yılında \%69,4 iken 2019 yılında azalarak \%68,7 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler \%42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer aldı.

Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı \%10,8 oldu. Son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2016 yılında \%11,3 iken 2019 yılında azalarak \%10,8 oldu. 2019 yılı verileri yaş grubuna göre incelendiğinde; \%23,7 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu \%18,3 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

En çok faydalanılan koruyucu hizmet \%50,8 ile tansiyon ölçtürme oldu. Son 12 ay içerisinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyon ölçtürenlerin oranı 2016 yılında \%48,6 iken 2019 yılında artarak \%50,8 oldu. Bireylerin faydalandığı koruyucu hizmetlerden; 2016 yılına göre en çok artış gösteren hizmetler kolesterol ve kan şekeri ölçümü oldu.

Ahmet Akbuğa