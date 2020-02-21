Türkiye'de olay oldu! ATAKAN KAYALAR KİMDİR? Atakan Kayalar'ın HAYATI...

Türkiye onu konuşuyor! Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar'ın hayatı...

Atakan Kayalar Türkiye'nin gündeminde. Türkiye'nin gündemin oturan Atakan Kayalar kurduğu cümleler ve okuduğu kitaplarlardan dolayı adını Türkiye'ye duyurdu. Sosyal medyanın gündeminde yer alan Atakan Kayalar söylemleri ve açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor. İlk olarak bir kitap satış mağazasında sarf ettiği sözlerle dikkat çeken Atakan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar kaç yaşında işte detaylar...

ATAKAN KAYALAR KİMDİR? İŞTE KURDUĞU CÜMLELER

Kitapevinde bir video ile ilk olarak sosyal medyada popüler olan Kayalar, ardından TV ekranlarında göründü. Atakan Kayalar, 2010 yılında doğdu, 10 yaşında ve 5. sınıf öğrencisi. İstanbul'da yaşıyor, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Orta Okulunda eğitim görüyor

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları nedeniyle sosyal medyada gündem olan Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kayalar, “5 ayda 250 kitap okudum. Felsefe, fizik bilim kitapları okudum. İleride psikiyatrist olmak istiyorum. Cumhurbaşkanı da olmak istiyorum. Kitapları kendi kendime keşfettim. Oyun oynamaya da vakit ayırıyorum. Eğitim desteği istiyorum. Sosyal çevremden soyutlanmak istemiyorum” dedi.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, "Bakanlık olarak, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyada yayınlanan videonun ardından Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar için açıklama yaptı. Selçuk, açıklamasında sağduyu çağrısı yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç video üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır. Bakanlık olarak, yürüttüğümüz mesleki çalışma çerçevesinde, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz."