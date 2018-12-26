'Türkiye'de sigaradan yılda 130 bin kişi ölüyor'

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, sigara üreticilerinin alenen bütün dünyanın gözünün önünde zehir satarak, milyonlarca insanı göz göre göre öldürdüğünü söyledi. Büyüközer, sigara üreticilerinin on milyonlarca kişiyi hasta ve malul hale getirerek para kazandıklarını ve sanki hiçbir kötülüğe bulaşmamışlar gibi paşa paşa yaşayarak geçinip gittiklerini belirterek, "Yıllık kazançları 250 milyar dolardan fazla. Halbuki gerçekte, üreticiden, sigara satan büfeciye kadar bunlar katil. Ülkemizde sigaradan, çoğunlukla kanser olmak üzere, yılda 130 bin kişi, dünyada ise yılda 7 milyon kişi ölüyor. Sakat doğumların yarıya yakını sigara kullanan annelerden kaynaklanıyor. Akciğer kanser vakalarının yüzde 91'i sigaradan kaynaklanıyor. Şu işe bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da çıkan yangınların bile yüzde 50'si sigara kaynaklıymış. Lafı eğip bükmeden söyleyebiliriz: İnsanlık, tarihin hiçbir döneminde bu kadar aptal yerine konulmadı, göz göre göre bu kadar aşağılanmadı, bu kadar sömürülmedi. Hamalın ağzında da sigara var, üniversitelinin de fakirin ağzında da sigara var, zenginin ağzında da" dedi.

"Sigara almak kendi kiralık katiline ödeme yapmak gibi bir şey"

Tablonun sadece acıklı olmadığını, aynı zamanda gerçekten de trajikomik olduğunun altını çizen Büyüközer, "Parayla sigara alıp ondan kaynaklanan nedenlerle ölüme gitmek, kendi kiralık katiline ödeme yapmak gibi bir şey değil mi? İşin garip tarafı, bu sektörün üreticileri kendi ürettikleri ürünü kullanmayan, kendi aile ve özel yaşamlarında sigaradan uzak duran insanlar çoğunlukla. Sigaradan kazandıkları o muazzam paraları yiyecek kadar uzun ömürleri olsun diye ellerini sürmüyorlar kendi ürünlerine" ifadelerini kullandı.

Sigara tiryakisi, tiryaki olma yoluna girmiş veya sigaraya yeni başlayan kişilere sağlıkları için sigara içmeme tavsiyesinde bulunan Büyüközer, sözlerini şöyle tamamladı: "Üzerinde "bu su zehirlidir" yazan şişenin suyunu içmezsiniz de üzerinde kocaman harflerle "Bu sigara öldürür" yazan paketi neden içersiniz ki? Akıllı olun kardeşlerim. İnsanlık tarihi gerçekten de böylesine tuhaflık, böylesine garabet görmedi Kamera şakası gibi inanın olan biten ama, perde arkasında yıllık 7 milyon ceset var. Başka ne diyelim. Bari siz bu oyuna gelmeyin. Sigaranın, Müslümanın helal ve tayyib yaşam sisteminde asla yer almayacak bir ürün olduğunu artık idrak edin. Kendinizi boşuna kandırmayın. Fıkıh alimlerinin çoğunluğu haram hükmünde mekruh diyorlar. Sağlık uzmanları ise kesinlikle zararlıdır diyorlar".