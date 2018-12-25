Türkiye'de sır olan gençten haber yok

Geçen yıl 15 Eylül'de Avusturya'daki evinden ‘Türkiye'ye tatile gideceğim' diyerek çıktıktan sonra en son Mersin'de görülen Hacı Bayram Bozdoğan‘dan (21) 11 aydır haber alınamıyor. Baba Kadir Bozdoğan, aylardır bir haber alamadıkları çocuklarını aramak için 3. kez Türkiye'ye geldi. Çocuklarının gitme ihmali olabileceği il ve ilçeleri gezen acılı baba, oğullarının en son görüldüğü Mersin'de de yetkililerden yardım istedi.

Baba Kadir Bozdoğan, yaklaşık 30 yıldır Avusturya'da yaşadıklarını söyledi. 40 yıllık evli olduğunu ve 3 oğlunun olduğunu kaydeden Bozdoğan, “En küçük oğlum Türkiye'ye gezmeye gidiyorum diye evden çıktı. Yaklaşık 1 yıl oldu evde çıkalı. 3 ay gibi bir süre zarfında oğlumla görüşüyorduk ama sonra irtibat kesildi. Türkiye geldikten sonra bir müddet akrabaları ziyaret ettikten sonra Mersin Kızkalesi beldesine geliyor. Orada bir süre durduktan sonra Mersin merkeze geliyor. En sonda burada görünüyor. 29 Ocak 2018'de de ortadan kayboluyor. O günden bugüne hiçbir yerden haber alamıyoruz, kaydını bulamıyoruz. Avusturya'dan 3 kez geliyorum. Buradan yetkililere, gören ve duyanlara sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.

'Bir yıldır içimiz yanıyor'

Bir yıldır çocuklarına ulaşmak için çabaladıklarını kaydeden Bozdoğan, "Bir yıldır içimiz yanıyor. Olayla ilgili savcılığa, emniyete başvurumuz oldu. Onlar araştırmalarına devam ediyorlar. Allah razı olsun sürekli bizimle de ilgileniyorlar, hiçbir zaman bizimle ilgisiz kalmıyorlar. Biraz daha detaylı incelenip oğlum artık ölü mü sağ mı bulunması için yardım bekliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, bize yardımcı olunsun oğlum bir an önce ölü veya diri bulunsun. Biz artık kendi hayatımıza dönelim. Ailecek mahvolduk, parçalandık. Aile huzurumuz kalmadı. İş hayatımızda sıkıntı yaşıyoruz. İşte bu 3'üncü gelişim. Bunun bir bedeli oluyor. Büyüklerimizden yardım istiyorum. Daha önce böyle hiç yapmamıştı. Alimizde de kimse daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Bizim bildiğimiz evde önemli bir sıkıntısı da yoktu. Burada kaldığı 3 aylık sürede başına ne geldiyse bilmiyoruz. Oğlumu kaybettiklerini düşünüyorum. Artık oğlumun yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü yaşamış olsaydı çok geniş bir akraba, arkadaş çevresi var. Onlarla çokta samimiydi. Bize vermese bile birilerine mutlaka haber verirdi. Ne olduysa Mersin'deki tatilinde oldu. Olan ne olduysa burada oldu. Oğlumun kandırılıp, başına bir şeyler geldiğini düşünüyoruz. Emniyet birimleri de bu konu üzerinde duruyor. Dün DNA testi yaptırdılar. Türkiye'deki kimliği belirlenemeyen cesetlerle benim DNA'mı karşılaştıracaklar" ifadelerini kullandı.

'10 bin lira ödül vereceğiz'

Oğullarını bulanlara ödül de vereceklerinin altını çizen Bozdoğan, “Oğlumuzu gören ve bulanlar bize telefonla ulaşırlarsa mutlaka ödülünü alacaklar. Gücümüz yettiği müddetçe biz yardımcı olacağız, ödüllendireceğiz. Bir miktar söyleyemiyorum ama en az 10 bin liradan aşağı olmaz. Böyle bir ödül var. Daha fazlası da olabilir. Yeter ki oğlumuz bulunsun” şeklinde konuştu.

Koray Ünlü-Güray Gürdal