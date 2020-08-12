Türkiye'de son 24 saatte 1.212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 891'e yükseldi. Bugün toplam 67 bin 237 test yapılırken, bin 212 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 244 bin 392 oldu. Bugün iyileşen 934 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 227 bin 89'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8.2, toplam ağır hasta sayısının ise 632 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

