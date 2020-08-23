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Türkiye'de son 24 saatte 1.217 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1.217 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1.217 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6.121'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6.121'e yükseldi. Bugün toplam 80.302 test yapılırken, 1.217 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 258.249 oldu. Bugün iyileşen 795 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 237.165'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 783 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.

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