İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5.996'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5.996'e yükseldi. Bugün toplam 74.846 test yapılırken, 1.233 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 250.542 oldu. Bugün iyileşen 1.002 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 231.971'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 686 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “11 Mart'tan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.