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Türkiye'de son 24 saatte 1.243 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1.243 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1.243 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5.912'e yükseldiğini ve bugün 1.243 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5.912'e yükseldi. Bugün toplam 66.892 test yapılırken, 1.243 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 245.635 oldu. Bugün iyileşen 968 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 228.057'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,9, toplam ağır hasta sayısının ise 647 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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