Türkiye'de son 24 saatte 20.428 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 102 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 61'e yükseldi. Toplamda 36 milyon 355 bin 374 test yapıldı.

Bugün yapılan 189 bin 906 testten, 20 bin 428 yeni vaka sayısı, 965 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 13 bin 122 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 615 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 568 olduğu açıklandı.

Mevlüt İşli

