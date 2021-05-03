Türkiye'de son 24 saatte 24.733 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 347 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 191'e yükseldi.

Toplamda 47 milyon 987 bin 986 test yapıldı. Bugün yapılan 243 bin 648 testten 24 bin 733 yeni vaka sayısı, 2 bin 501 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 900 bin 121 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 438 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 515 bin 819'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 438 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan