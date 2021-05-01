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Türkiye'de son 24 saatte 28.817 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 28.817 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 28.817 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 373 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 817 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 373 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40 bin 504'e yükseldi.

Toplamda 47 milyon 504 bin 193 test yapıldı. Bugün yapılan 242 bin 194 testten, 28 bin 817 yeni vaka sayısı, 2 bin 615 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 849 bin 408, bugün iyileşen 81 bin 302 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 405 bin 199'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 525 olduğu açıklandı.

Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş

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