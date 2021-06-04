Türkiye'de son 24 saatte 6.169 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 94 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 976'a yükseldi.

Toplamda 55 milyon 34 bin 469 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 681 testten, 6 bin 169 yeni vaka sayısı, 552 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 276 bin 468 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 617 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 147 bin 610'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 183 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan