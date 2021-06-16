Türkiye'de son 24 saatte 6.221 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 950'a yükseldi.

Toplamda 57 milyon 674 bin 798 test yapıldı. Bugün yapılan 227 bin 163 testten, 6 bin 221 yeni vaka sayısı, 548 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 348 bin 249 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 632 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 215 bin 654'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 881 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan