Türkiye'de son 24 saatte 6.261 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 69 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 593'a yükseldi. Toplamda 56 milyon 570 bin 784 test yapıldı.

Bugün yapılan 224 bin 128 testten, 6 bin 261 yeni vaka sayısı, 561 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 319 bin 359 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 192 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 997 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan