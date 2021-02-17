Türkiye'de son 24 saatte 7.325 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 86 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 738'e yükseldi.

Toplamda 31 milyon 866 bin 86 test yapıldı. Bugün yapılan 117 bin 121 testten, 7 bin 325 yeni vaka sayısı, 649 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 609 bin 359 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 209 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 496 bin 833'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 193 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan