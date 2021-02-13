İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'de son 24 saatte 7.706 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 7.706 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 7.706 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 706 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 377'ye yükseldi. Toplamda 31 milyon 412 bin 611 test yapıldı.

Bugün yapılan 123 bin 305 testten, 7 bin 706 yeni vaka sayısı, 671 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 579 bin 896 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 468 bin 419'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 235 olduğu açıklandı.

Mehmet Kalay

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.