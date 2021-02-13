Türkiye'de son 24 saatte 7.706 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 377'ye yükseldi. Toplamda 31 milyon 412 bin 611 test yapıldı.

Bugün yapılan 123 bin 305 testten, 7 bin 706 yeni vaka sayısı, 671 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 579 bin 896 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 468 bin 419'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 235 olduğu açıklandı.

Mehmet Kalay